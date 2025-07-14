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В стране и мире

Мужчина получил травму во время педикюра и лишился ноги

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Житель Великобритании Олубийи Джибову лишился ноги после того, как получил травму во время педикюра. Его историю опубликовало издание Daily Mail.

57-летний британец рассказал, что в преддверии отпуска в июле 2023 года решил привести ноги в порядок: сделал ванночку с гималайской солью и подстриг ногти. Он утверждает, что во время процедуры не чувствовал боли. Лишь закончив ее, мужчина увидел, что кожа на ногах покрылась волдырями из-за сильного ожога. По его словам, в тот момент он еще не знал, что болен диабетом второго типа, вызывающим повреждения нервов и потерю чувствительности.

Джибову обратился к врачам лишь через несколько дней, когда боль в ноге стала невыносимой, а рана стала выглядеть устрашающе. «Кожа сморщилась и просто разорвалась — она вся почернела. Я видел фрагменты костей на ногах», — вспоминает он.

В больнице врачи диагностировали у него сепсис. Несколько недель мужчину лечили антибиотиками, когда же стало понятно, что это не помогает, медики приняли решение ампутировать ему левую ногу ниже колена. Джибову признался, что тяжело переживал потерю конечности — он до сих пор ощущает фантомные боли, но протезирование помогло ему вновь наслаждаться жизнью.

Ранее жительница Австралии Кристал Мейк приняла симптомы рака за аллергию на глютен. Женщина много месяцев терпела боль в животе, сильную усталость и проблемы с кишечником и пошла к врачу, когда болезнь достигла последней стадии.

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Источник — lenta.ru
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