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В стране и мире

Россиянам предсказали темпы подорожания газа

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Изменение оптовых цен на газ скажется и на стоимости этого энергоносителя для рядовых граждан. Об этом предупредил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, цены на газ для россиян попытаются уложить в уровень инфляции. Иными словами, данный углеводород подорожает не больше чем на десять процентов.

Юшков считает, что именно таких темпов постараются добиться российские власти. И хотя газовые компании пытаются добиться повышения тарифов, государство сдерживает этот процесс, так как намерено не допустить скачка инфляции.

В начале июня сообщалось, что с 1 июля 2025 года в России проведут плановую индексацию тарифов ЖКХ. В среднем - на 11,9 процента. В Северной Осетии они вырастут на 19,1 процента, в Челябинской области и Мордовии - до 18 процентов, в Татарстане и Дагестане рост тарифов ЖКХ составит 17,5 процента. В Архангельской области ожидается 20-процентная индексация.

Необходимость таких шагов объясняют уровнем инфляции и расходами на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

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Источник — lenta.ru
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