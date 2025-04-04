Доктор Мясников призвал бежать от врача после одного предложения

04.04.2025 | 14:14

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал россиянам в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», после какой рекомендации врача следует от него уходить. Выпуск с призывом специалиста доступен на платформе «Смотрим».

«Запомните раз и навсегда: если вам кто-то из мануальных терапевтов, из остеопатов, из самых умных врачей, которые есть на свете, предложит манипуляцию на шее, бегите от этого врача», — посоветовал Мясников.

Доктор заявил, что, согласно американской статистике, около 30 человек в год умирают после манипуляций на шее.

Мясников объяснил, что при резких поворотах может порваться сонная артерия или сломаться шейные позвонки. «У людей инсульты, у людей инвалидность», — описал он возможные последствия.

Ранее Мясников назвал неожиданный способ справиться с метеочувствительностью. Он призвал тех, чье состояние зависит от погоды, закаляться.