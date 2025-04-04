Сетевое издание|18+|Пятница|4 апр 2025|15:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Доктор Мясников призвал бежать от врача после одного предложения

Печать
Telegram

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал россиянам в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», после какой рекомендации врача следует от него уходить. Выпуск с призывом специалиста доступен на платформе «Смотрим».

«Запомните раз и навсегда: если вам кто-то из мануальных терапевтов, из остеопатов, из самых умных врачей, которые есть на свете, предложит манипуляцию на шее, бегите от этого врача», — посоветовал Мясников.

Доктор заявил, что, согласно американской статистике, около 30 человек в год умирают после манипуляций на шее.

Мясников объяснил, что при резких поворотах может порваться сонная артерия или сломаться шейные позвонки. «У людей инсульты, у людей инвалидность», — описал он возможные последствия.

Ранее Мясников назвал неожиданный способ справиться с метеочувствительностью. Он призвал тех, чье состояние зависит от погоды, закаляться.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте