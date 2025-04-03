Сетевое издание|18+|Четверг|3 апр 2025|16:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России начался кризис на рынке грузоперевозок

Печать
Telegram

С осени прошлого года российский рынок грузоперевозок покинула пятая часть транспортных компаний, что позволяет говорить о кризисе в отрасли. Об этом со ссылкой на данные профильных ассоциаций пишут «Известия».

По данным ассоциации «АвтоГрузЭкс», пик уходов и сдачи техники лизингодателям пришелся на минувшую зиму. В ГК «Альфа-Лизинг» указали, что количество возвращенных грузовиков выросло в два раза по сравнению с началом 2024 года.

Ассоциация «Грузавтотранс» подсчитала, что около 30 процентов российских транспортников остановили бизнес в связи с невозможностью оплачивать долги и лизинг. Президент организации Владимир Матягин объяснил, что слишком низкий уровень тарифов не позволяет окупать даже себестоимость оказанной услуги, поэтому прошлый год многие участники отрасли закрыли с отрицательной рентабельностью.

В «АвтоГрузЭксе» уточнили, что при срыве платежей лизинговые компании изымают транспорт, и он простаивает на площадках. В общей сложности на стоках скопилось порядка 20 тысяч грузовиков.

Президент ассоциации Вадим Филатов рассказал, что в феврале они обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль. В том числе речь шла об отсрочке по взносам во внебюджетные фонды, компенсации лизинговых взносов по договорам 2023-2024 годов и льготное кредитование на сумму до 500 миллионов рублей. Сумма запрашиваемой поддержки оценивается в 19 миллиардов рублей.

По словам Филатова, без помощи государства трансформация отрасли пойдет по негативному сценарию. Уже во втором полугодии может начаться монополизация рынка, а далее начнется резкий рост тарифов, который перенесется в потребительские цены.

Ранее в «АвтоГрузЭксе» пожаловались на китайских перевозчиков, которые начали собирать заказы в России. Они могут позволить себе демпинг и берутся организовать доставку грузов на 20 процентов дешевле, чем отечественные компании, что также приводит к выдавливанию из стратегической отрасли российского бизнеса.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте