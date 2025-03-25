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В стране и мире

Кремль опубликовал итоги переговоров с США по Украине

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Россия и США договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая предполагает безопасность судоходства и неприменение силы в акватории Черного моря. Соответствующее заявление по итогам переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде опубликовано в официальном Telegram-канале Кремля.

«В соответствии с договоренностью президентов России [Владимира Путина] и США [Дональда Трампа] стороны договорились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", которая включает в себя обеспечение безопасности судоходства в Черном море, неприменение силы, недопущение использования коммерческих судов в военных целях, а также организация надлежащих мер досмотра таких судов», — отмечается в тексте.

Кроме того, Вашингтон взял на себя обязанность помочь Москве восстановить российский экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений через Черное море, поспособствовать возвращению российских банков в международные платежные системы, а также предоставить судам возможности для посещения западных портов с правом страхования морских перевозок.

Ранее Белый дом сообщил, что российская и американская делегации на встрече в Эр-Рияде договорились разработать меры по договоренности Путина Трампа о запрете ударов по объектам энергетики в России и на Украине. Стороны также поприветствовали «добрые намерения» третьих стран по поддержке реализации энергетических и морских соглашений.

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Источник — lenta.ru
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