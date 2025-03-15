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В стране и мире

Самозанятым россиянам объяснили порядок получения пенсии

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Эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина объяснила самозанятым россиянам порядок получения пенсии. Чтобы получать выплаты по старости в будущем, необходимо делать страховые взносы в Социальный фонд России (СФР), передает РИА Новости.

«Период работы, в который самозанятый делает страховые взносы, засчитывается в общий трудовой стаж, и также копятся индивидуальные пенсионные коэффициенты», — пояснила специалист.

Она отметила, что после 2025 года для выхода на пенсию необходимо иметь как минимум 15 лет страхового стажа и 30 коэффициентов.

Размер взносов в Соцфонд устанавливает сам гражданин. Для учета целого года работы в трудовой стаж необходимо внести минимальный взнос на обязательное пенсионное страхование. При уплате меньшей суммы засчитывается пропорциональный период. Чтобы увеличить количество пенсионных баллов, нужно внести большую сумму.

Лопатина уточнила, что минимальный добровольный взнос составляет 22 процента от минимального размера оплаты труда (МРОТ) на начало финансового года умноженные на 12 месяцев, в 2025 году это 59 241,60 рублей. Максимальный платеж составляет восемь минимальных или 473 932,80 рубля, это позволяет сформировать один год стажа и 7,799 индивидуальных пенсионных коэффициента.

Ранее юрист Елена Кузнецова сообщила, что с 1 марта 2025 года у некоторых россиян выросли пенсии и социальные выплаты. В частности, речь идет о военных пенсионерах. Также проиндексировано пособие по беременности и родам для женщин, уволенных из-за прекращения работы предприятия.

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Источник — lenta.ru
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