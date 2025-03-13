Сетевое издание|18+|Воскресенье|16 мар 2025|12:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Объяснены причины сонливости после еды

Печать
Telegram

Сонливость после еды может объясняться резкими скачками уровня сахара в крови, рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева. Ее слова приводит агентство RuNews24.

Терапевт предупредила, что резкое понижение уровня глюкозы в крови, а затем такое же резкое повышение чаще всего возникает после употребления богатой простыми углеводами пищи. Также человек может чувствовать себя уставшим и испытывает сильное желание немного поспать, если съел много жирной еды, на переваривание которой требуется много энергии.

«Кроме того, у людей с инсулинорезистентностью или преддиабетом после еды может произойти более выраженный выброс инсулина, что приводит к резкому снижению уровня глюкозы и, как следствию, к сонливости», - добавила врач.

По словам Леонтьевой, послеобеденная сонливость также может возникать из-за прилива крови к органам ЖКТ, необходимого для переваривания пищи. Упадок сил в этом случае объясняется тем, что кровоснабжение мозга может временно уменьшиться. Еще одной причиной желания вздремнуть после еды врач назвала дефицит железа в крови.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Лопатин назвал неожиданную причину постоянной усталости и слабости. По его словам, они могут быть связаны не только с недосыпом или стрессом, но и с особенностями питания.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте