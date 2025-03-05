Россиянин несколько месяцев жил с зубом в носу

05.03.2025 | 16:27

В подмосковном Долгопрудном мужчина жил с молочным зубом в носу. Об этом сообщил Минздрав Московской области в Telegram-канале. Как уточнил Shot, 22-летний мужчина ходил так несколько месяцев.

«Молодой человек обратился к врачам из-за насморка, который он никак не мог вылечить. В ходе диагностики медики обнаружили у него в полости носа костное образование», - сообщил Минздрав.

Там подчеркивается, что врачи извлекли инородное тело из носа пациента во время операции - им оказался молочный зуб, который покрылся грибком. Когда и как там оказался зуб - неизвестно.

Пациент пробыл в больнице после операции под присмотром врачей несколько дней. Ему обработали носовую полость, а после выписали.

Ранее в Чебоксарах хирурги Республиканского клинического онкологического диспансера обнаружили в теле пациентки опухоль с зубами и волосами, выросшую в брюшной полости. Россиянка заметила резкое увеличение живота и начала ощущать слабость еще в июне 2023 года, однако обратилась к врачам лишь спустя полгода, когда новообразование выросло до огромных размеров.