Сетевое издание|18+|Среда|5 мар 2025|17:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Снег |
 

В стране и мире

Россиянин несколько месяцев жил с зубом в носу

Печать
Telegram

В подмосковном Долгопрудном мужчина жил с молочным зубом в носу. Об этом сообщил Минздрав Московской области в Telegram-канале. Как уточнил Shot, 22-летний мужчина ходил так несколько месяцев.

«Молодой человек обратился к врачам из-за насморка, который он никак не мог вылечить. В ходе диагностики медики обнаружили у него в полости носа костное образование», - сообщил Минздрав.

Там подчеркивается, что врачи извлекли инородное тело из носа пациента во время операции - им оказался молочный зуб, который покрылся грибком. Когда и как там оказался зуб - неизвестно.

Пациент пробыл в больнице после операции под присмотром врачей несколько дней. Ему обработали носовую полость, а после выписали.

Ранее в Чебоксарах хирурги Республиканского клинического онкологического диспансера обнаружили в теле пациентки опухоль с зубами и волосами, выросшую в брюшной полости. Россиянка заметила резкое увеличение живота и начала ощущать слабость еще в июне 2023 года, однако обратилась к врачам лишь спустя полгода, когда новообразование выросло до огромных размеров.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте