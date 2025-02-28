Стоматолог предупредил о неожиданном вреде некоторых зубных щеток

28.02.2025 | 16:52

Неправильно выбранная зубная щетка может навредить здоровью, рассказал врач-стоматолог и ортопед Ален Гафизов. О неожиданной опасности этого средства гигиены он предупредил в беседе с «Вечерней Москвой».

«Некоторые предпочитают использовать либо жесткие, либо мягкие зубные щетки без объективных показаний к этому. Это частая ошибка, поскольку тщательно удалить зубной налет способна только щетка средней жесткости», — отметил врач.

По его словам, слишком жесткая щетка может травмировать десны, а мягкая — очистить зубы некачественно. При этом ворсинки средней жесткости при правильном использовании не травмируют десны и качественно удаляют налет, провоцирующий воспаление десен и кариес. Врач также подчеркнул, что щетку следует держать под углом в 45 градусов к зубу, а процедура должна занимать около двух-трех минут.

Гафизов добавил, что чистить зубы нужно не менее двух раз в день: утром, после завтрака, и вечером — перед тем, как отправиться спать. Если у человека есть ортодонтические конструкции, чистить зубы нужно после каждого приема пищи, уточнил врач.

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