Российский регион запустит программу родильного туризма

24.02.2025 | 12:31

Власти Вологодской области стали привлекать женщин, чтобы те рожали на территории региона. О запущенной программе «родильного туризма» сообщает Telegram-канал «Расстрига».

По информации издания, родившим в Вологодской области женщинам будут платить по 50 тысяч рублей. Цель акции - повысить демографическую статистику.

Программа начнет действовать 1 мая 2025 года и продлится по 30 апреля 2026-го.

Ранее в Вологодской области анонсировали введение частичного запрета на продажу алкоголя.

Глава региона Георгий Филимонов заявил, что эта мера сможет позитивно сказаться на демографической ситуации в регионе. В качестве аргумента он привел Чеченскую Республику, где продажа алкоголя разрешена два часа в сутки – с 8 до 10 часов утра.