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В стране и мире

Путин объяснил ускорение темпов роста цен в России

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Ускорение темпов роста потребительских цен в России фиксируется в том числе из-за сохраняющегося острого дисбаланса спроса и предложения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает из Гостиного Двора корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства отметил, что предложение товаров и услуг в России не успевает за разогнавшимся спросом. На этом фоне годовая инфляция в стране к настоящему времени уже превысила обновленный прогноз Центробанка (ЦБ) в 8-8,5 процента и достигла 9,2-9,3 процента, заявил Путин.

Подобную динамику он назвал «тревожным сигналом» для российской экономики. На этом фоне правительство и ЦБ, подчеркнул президент, ставят перед собой задачу обеспечить «мягкую посадку» экономики, которая продолжает находиться в перегретом состоянии.

Путин также высказал мнение, что руководство ЦБ могло бы действовать эффективнее и раньше использовать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки.

«Эксперты полагают, что это следовало делать раньше (до лета 2024 года - прим. «Ленты.ру»). Их много», - заключил президент.

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Источник — lenta.ru
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