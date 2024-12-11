Названы указывающие на срочную продажу автомобиля признаки

11.12.2024 | 11:42

Вложения в ремонт автомобиля не всегда оправданы - порой владельцу выгоднее поскорее избавиться от машины. Признаки, указывающие на необходимость срочно продать авто, назвал журнал NaAvtotrasse.ru со ссылкой на экспертов.

Дорого стоит ремонт двигателя - работы могут обойтись хозяину в полцены машины. Учитывая это, стоит честно оценить масштабы проблемы и приготовиться к срочной продаже авто.

О поломке могут сигнализировать дым, валящий из выхлопной трубы, повышенный расход масла и отложения на свечах. Также стоит обратить внимание на расход топлива, мощность двигателя и обороты холостого хода.

Больших расходов потребует и замена трансмиссии, в особенности если авто оборудовано автоматической коробкой передач. Ремонтные работы могут встать в несколько сотен тысяч рублей. О проблеме в данном случае могут говорить заметные рывки при переключении скоростей. Дорогостоящее удовольствие и ремонт кузова. Увидев явные очаги коррозии, с автомобилем лучше расстаться, рекомендуют специалисты.

Ранее водителям рассказали, отчего автомобиль может с трудом заводиться в мороз. Самой распространенной причиной проблем с запуском мотора является севший аккумулятор. Помимо этого, следует заливать качественное топливо и не пренебрегать добавлением в горючее присадок, защищающих от образования парафина.