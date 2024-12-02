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В стране и мире

Зеленский заявил о невозможности вернуть потерянные территории

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны вернуть потерянные территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Kyodo.

По его словам, у украинской армии нет сил, чтобы вернуть потерянные территории. Он добавил, что начался «сложный период» украинского конфликта.

Президент заключил, что Киеву придется искать дипломатическое решение вопроса о территориях.

Ранее Зеленский пожаловался на нехватку сил у ВСУ и потребовал от партнеров расширения помощи Украине.

При этом он заявил о возможности дипломатического решения конфликта, но только при условии, что Украина будет достаточно сильной, чтобы отстаивать свои интересы.

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Источник — lenta.ru
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