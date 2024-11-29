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В стране и мире

Миллиардер купил приклеенный скотчем к стене банан за шесть миллионов долларов и съел его

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Китайский коллекционер Джастин Сан съел приклеенный скотчем к стене банан, который обошелся ему в 6,2 миллиона долларов. Это на видео снял сотрудник французского информационного агентства AFP и опубликовал в X (бывший Twitter).

Миллиардер, основатель блокчейн-платформы TRON Сан купил арт-объект под названием «Комедиант» на аукционе. Он назвал приобретенный банан не просто произведением искусства, а культурным феноменом, и обещал съесть его. По словам мужчины, это должно было «стать частью уникального художественного опыта».

На конференции в одном из самых дорогих отелей Гонконга Сан исполнил данное обещание: отклеил банан от стены и укусил его. Он признался, что арт-объект оказался вкуснее других бананов. «Это действительно очень хорошо», — описал необычный перекус он.

Автор произведения «Комедиант» — итальянский художник Маурицио Каттелан. Сан купил его банан на торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby's. После миллиардер заявил, что купит 100 тысяч бананов и раздаст их желающим, которые предъявят свое удостоверение личности.

Предприниматель думал, что потратит на это 25 тысяч долларов. Однако Шах Алам — продавец того банана, что использовался в арт-объекте — объяснил, что это едва ли возможно. Доставка такого количества бананов будет стоить так дорого, что не окупится средствами Сана. Обычно они перевозятся в коробках по 100 штук.

Ранее сообщалось, что изумруд принца Садруддина Ага-хана, сына имама общины исмаилитов-низаритов Ага-хана III, из броши Cartier продали на аукционе и установили новый рекорд стоимости. Брошь с изумрудом, украшенную бриллиантами, купили за рекордные девять миллионов долларов.

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Источник — lenta.ru
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