Врач раскрыл связь проблем с зубами и рака

27.11.2024 | 12:18

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл связь проблем с зубами и рака. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор рассказал, что кариес, воспаление десен и парондонтит являются фактором риска для серьезных болезней, в частности онкологических заболеваний. Помимо этого, по словам специалиста, проблемы с зубами также могут спровоцировать инфаркты, инсульты, а также развитие подагры.

«Когда у тебя какой-то очаг воспаления внутри, то отсюда и остальные проблемы. Вывод: все это надо лечить», - объяснил специалист.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин предупредил об опасных последствиях кариеса. Медик заявил, что проблемы с зубами могут спровоцировать болезни сердца.

До этого Агапкин рассказал, что кариес также может вызвать развитие пневмонии и язвы. Медик назвал заблуждением мнение о том, что кариес вредит только зубам.