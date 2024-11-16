Сетевое издание|18+|Понедельник|18 ноя 2024|06:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Российские биатлонисты определили победителя гонки игрой «Камень, ножницы, бумага»

Печать
Telegram

Российские биатлонисты Карим Халили и Даниил Серохвостов определили победителя гонки игрой «Камень, ножницы, бумага». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Необычный розыгрыш мест произошел во время масс‑старта в рамках ЯНГПУР Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ). Оба спортсмена представляют команду «Биатлонный клуб Профински». На финишной прямой они взяли флаг своего клуба и, на ходу сыграв в «Камень, ножницы, бумага», выявили победителя — Халили.

Позднее Халили рассказал, что спортсмены изначально договорились о таком развитии событий в случае одновременного финиша.

«Мы сразу решили, что если так сделаем, то делим весь выигрыш пополам, так что никаких обид нет», — добавил он.

Турнир проходит в Ханты-Мансийске. За победу в гонке Халили получит миллион рублей. Серохвостову положено 500 тысяч рублей за второе место.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте