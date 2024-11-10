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В стране и мире

В МЧС предупредили о притворяющихся спасателями мошенниках

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В МЧС России предупредили о мошенниках, которые ходят по квартирам и домам и притворяются сотрудниками ведомства, а также продают пожарные датчики по завышенным ценам.

Об этом ведомство написало в Telegram-канале.

В ведомстве объяснили, что МЧС не продает пожарные извещатели. Однако по домам и квартирам ходят мошенники под видом спасателей, которые сбывают устройства по высоким ценам.

«О таких фактах нужно сообщать по номеру 112. Сотрудники ведомства не оказывают населению платных услуг», - отмечается в публикации.

Ранее россиян предупредили о мошеннических звонках от имени «Почты России». До этого в Госдуме сообщили россиянам об участившихся мошенничествах в период распродаж.

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Источник — lenta.ru
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