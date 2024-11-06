В России ребенку «проело» одежду и кожу после падения в лужу с неизвестным веществом

06.11.2024 | 16:36

В Санкт-Петербурге трехлетняя девочка получила химические ожоги в строительном магазине. После падения в лужу с неизвестным веществом ей «проело» одежду и кожу, пишут «78 | НОВОСТИ».

По данным издания, инцидент произошел вечером во вторник, 5 ноября. Со слов матери девочки, из-под одного из стеллажей вытекала неизвестная жидкость голубого цвета - ребенок наступил в лужу, поскользнулся и упал.

«Муж увидел, что она в грязи. Стал оттирать, побежал рядышком в машину за тряпкой. Сын с ней стоит. Муж прибегает, а дочка уже орет. Когда стал руками хватать за куртку, тут же стало руки разъедать. Он уже понял, что это не омывайка», - рассказала россиянка.

По словам женщины, неизвестное вещество буквально «проело» штаны и нижнее белье, а также оставило волдыри на коже. Медики диагностировали девочке химический ожог второй степени. Предположительно, пострадавшая упала в лужу с щелочью или кислотой.

«Сейчас у нее все пузырится. В дальнейшем могут быть шрамы. В лучшем случае у нее останутся просто потемнения. (...) Благо муж сообразил стянуть сразу варежки, чтобы она лицо не потрогала и глаза. Иначе это была бы слепота и ожоги бы по всему лицу», - отметила мать пострадавшей.

По факту произошедшего родители обратились с заявлением в полицию. Мать добавила, что ребенок испытывает сильную боль, не может самостоятельно сходить в туалет и сесть на обожженное место.

Ранее в Ленинградской области четырехлетняя девочка получила ожог ягодиц в туалете частного детского сада. Со слов матери пострадавшей, воспитатели не смогли объяснить ей, что произошло.