Сетевое издание|18+|Среда|6 ноя 2024|16:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Снег |
 

В стране и мире

В России ребенку «проело» одежду и кожу после падения в лужу с неизвестным веществом

Печать
Telegram

В Санкт-Петербурге трехлетняя девочка получила химические ожоги в строительном магазине. После падения в лужу с неизвестным веществом ей «проело» одежду и кожу, пишут «78 | НОВОСТИ».

По данным издания, инцидент произошел вечером во вторник, 5 ноября. Со слов матери девочки, из-под одного из стеллажей вытекала неизвестная жидкость голубого цвета - ребенок наступил в лужу, поскользнулся и упал.

«Муж увидел, что она в грязи. Стал оттирать, побежал рядышком в машину за тряпкой. Сын с ней стоит. Муж прибегает, а дочка уже орет. Когда стал руками хватать за куртку, тут же стало руки разъедать. Он уже понял, что это не омывайка», - рассказала россиянка.

По словам женщины, неизвестное вещество буквально «проело» штаны и нижнее белье, а также оставило волдыри на коже. Медики диагностировали девочке химический ожог второй степени. Предположительно, пострадавшая упала в лужу с щелочью или кислотой.

«Сейчас у нее все пузырится. В дальнейшем могут быть шрамы. В лучшем случае у нее останутся просто потемнения. (...) Благо муж сообразил стянуть сразу варежки, чтобы она лицо не потрогала и глаза. Иначе это была бы слепота и ожоги бы по всему лицу», - отметила мать пострадавшей.

По факту произошедшего родители обратились с заявлением в полицию. Мать добавила, что ребенок испытывает сильную боль, не может самостоятельно сходить в туалет и сесть на обожженное место.

Ранее в Ленинградской области четырехлетняя девочка получила ожог ягодиц в туалете частного детского сада. Со слов матери пострадавшей, воспитатели не смогли объяснить ей, что произошло.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме

  • Нарколог назвал опасными планы вернуть спирт в стеклоомывающую жидкость

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте