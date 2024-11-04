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В стране и мире

В Госдуме рассмотрят закон о штрафах за продажу зажигалок детям

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что депутаты рассмотрят законопроект об установлении наказания за продажу несовершеннолетним газосодержащих товаров. Об этом он написал в Telegram.

По словам Володина, газосодержащая продукция используется детьми в «опасных играх». Кроме того, известно о токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров.

«Серьезное административное наказание станет преградой для многих взрослых к совершению опрометчивых действий», - отметил он.

Для физических лиц штраф может составить до 60 тысяч рублей, должностных лиц - до 300 тысяч рублей, юридических лиц - до 600 тысяч рублей. Володин заметил, что Госдума приступит в рассмотрению законопроекта в ближайшее время.

«Важно спасти и защитить детей от всего этого», - подытожил он.

Ранее Володин рассказал о вступающих в силу в ноябре российских законах. В частности, с 1 ноября Роскомнадзор должен вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков.

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Источник — lenta.ru
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