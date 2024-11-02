Гусь влетел в лобовое стекло самолета, пробил его насквозь и травмировал пилота

02.11.2024 | 16:21

Гусь влетел в лобовое стекло самолета авиакомпании Flair Airlines, пробил его насквозь и травмировал пилота. Об этом пишет портал Simple Flying.

Инцидент произошел с летевшим из Торонто в Виннипег Boeing 737 24 октября. По данным источника, на взлете лайнер столкнулся со стаей птиц, одна из которых ударилась о ветровое стекло и пробила его насквозь.

Отмечается, что из-за попадания осколков в кабину пилотов командир воздушного судна получил незначительные травмы. О его нынешнем состоянии не сообщается.

Ранее в самолете российской авиакомпании с пассажирами на борту треснуло лобовое стекло в небе.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Санкт-Петербурга в Махачкалу Boeing 737-800 в среду, 30 октября. Во время полета пилоты доложили о трещине на лобовом стекле.