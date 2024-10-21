Психиатру дали срок за признание здоровым расстрелявшего людей россиянина

21.10.2024 | 13:14

В Нижнем Новгороде российскому врачу-психиатру дали шесть месяцев колонии поселения по обвинению в преступной халатности. Об этом в понедельник, 21 октября, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

Врача Виталия Балуева судили за то, что в июле 2020 года в частном медцентре «Эксперт» он проводил освидетельствование россиянина Дмитрия Монахова и признал его психически здоровым. Ему была выдана соответствующая справка, которую студент представил для получения лицензии в Росгвардии. Купивший ружье Монахов начал расстреливать людей на улице, ведя огонь по машинам и рейсовому автобусу. После этого он покончил с собой.

В ходе расследования выяснилось, что 18-летний уроженец Нижнего Новгорода Даниил Монахов, стоял на внутришкольном учете за интерес к трагедии с расстрелом учеников в США и разговоры о покупке взрывчатки.

После трагедии следователи выяснили, что Монахов получил разрешение на оружие без обязательного медицинского освидетельствования, купив справку в частной медицинской организации.

В декабре 2021 года в Нижнем Новгороде начался суд над врачом-психиатром Виталием Балуевым. Подсудимого обвиняли в том, что он формально осмотрел Монахова, а должен был выявить у него симптомы психического заболевания. Врач отрицал свою вину, указывая, что перед ним студента обследовали психиатры в его колледже и медкомиссии военкомата - они также не выявили признаков психического расстройства.

Несмотря на приговор, Балуев в скором времени выйдет на свободу. С учетом срока его задержания и нахождения под домашним арестом в течение нескольких месяцев срок отбыт полностью.