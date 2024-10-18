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В стране и мире

Надувной одежде предрекли популярность

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Надувная одежда станет новым модным трендом в 2024-2025 годах. Соответствующий материал публикует издание New York Post (NYP).

На прошедшей в Париже Недели моды японский бренд Anrealage представил новую коллекцию одежды из нейлона, которая надувалась прямо на моделях. Отмечается, что в вещи были встроены специальные вентиляторы, призванные охлаждать их владельцев во время прогулок.

Модельер марки Кунихико Моринага предрек подобным предметам гардероба популярность из-за универсальности.

«Своим дефиле мы хотели предложить не только новые формы, но и удобную для любой погоды одежду», — отметил дизайнер.

В августе молодежь пристрастилась к любимому аксессуару своих бабушек. Отмечалось, что у представителей поколения Z популярными стали разнообразные броши.

Фото pxhere.com.

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Источник — lenta.ru
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