Надувной одежде предрекли популярность

18.10.2024 | 15:47

Надувная одежда станет новым модным трендом в 2024-2025 годах. Соответствующий материал публикует издание New York Post (NYP).

На прошедшей в Париже Недели моды японский бренд Anrealage представил новую коллекцию одежды из нейлона, которая надувалась прямо на моделях. Отмечается, что в вещи были встроены специальные вентиляторы, призванные охлаждать их владельцев во время прогулок.

Модельер марки Кунихико Моринага предрек подобным предметам гардероба популярность из-за универсальности.

«Своим дефиле мы хотели предложить не только новые формы, но и удобную для любой погоды одежду», — отметил дизайнер.

В августе молодежь пристрастилась к любимому аксессуару своих бабушек. Отмечалось, что у представителей поколения Z популярными стали разнообразные броши.

Фото pxhere.com.