17.10.2024 | 17:15

В России захотели запретить любую деструктивную информацию и идеологию. О подготовке соответствующего законопроекта заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, передает «Интерфакс».

«Сегодня речь [идет] о запрете деструктивной информации в целом», - заявила парламентарий на пленарном заседании Госдумы.

По ее словам, инициатива прорабатывается совместно с Министерством науки.

«Отработаны два тома материалов, подготовлены исследования, на базе которых будет сделан следующий комплексный шаг (...) о запрете деструктивной идеологии в целом», - уточнила Кузнецова.

Что конкретно будет считаться деструктивной информацией депутат не пояснила.

17 октября Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в России. Информацию, пропагандирующую полный отказ от детей в семьях, намерены запретить распространять в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. За нарушение россиян будут штрафовать.