Сетевое издание|18+|Четверг|17 окт 2024|14:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россиянам посоветовали добавить в рацион лавровый лист для защиты от рака

Печать
Telegram

Лавровый лист обладает мощными противовирусными и противовоспалительными свойствами, благодаря которым он может помочь в профилактике рака, рассказала фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Наталья Балан. Эксперт посоветовала россиянам добавить его в рацион для защиты от рака в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалистки, лавровый лист обладает множеством полезных качеств: помогает пищеварению, оказывает антимикробное, антивирусное, противовоспалительное и противораковое воздействие, а также является мощным антиоксидантом.

Также лавровый лист помогает поддерживать нормальный уровень сахара и холестерина, оказывает болеутоляющее действие и ускоряет выздоровление при ОРВИ и гриппе.

«Лавр помогает при кашле, ангине и насморках, является источником витаминов A, C, B и PP, содержит селен и марганец, магний и фосфор, калий, кальций, медь», — отметила Наталья Балан.

Балан обратила внимание на то, что максимальную пользу приносят отвары и настои на основе лаврового листа, которые позволяют снять воспаление, укрепить иммунитет и ускорить восстановление организма после болезни. Такого рода настой настоятельно рекомендуется употреблять при кашле и боли в горле.

«При выборе пряности ориентируйтесь на мощный аромат, цвет (не бледный и не поломанный), и производителей (Греция, Турция, Грузия, Азербайджан). Лавровый лист лучше просто рассасывать или по классике добавлять в суп. Можно также заваривать в термосе (10 листов на пол-литра кипятка), а еще рекомендуют поджигать и дышать ароматом 15-20 минут», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее Балан назвала неочевидные симптомы проблем с сердцем. Среди прочих она указала на кашель и одышку.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте