В Китае стали отправлять на работу собак и котов

16.10.2024 | 13:10

Китайцы стали отправлять собак и котов на работу в кафе ради экономии электроэнергии. Также хозяева считают, что их питомцы смогут найти себе компанию, сообщает CNN.

Кафе с домашними животными - крупный бизнес в Китае. Возможность взаимодействия с животными позволяет активнее привлекать посетителей, и владельцы подобных заведений могут заработать больше. Вход в такие кафе стоит от 4 до 8,5 долларов с человека. В качестве альтернативы посетитель должен купить чашку кофе. Питомцы могут выйти на работу в кафе на полный или неполный день. Такие заведения называют Zhengmaotiaoqian (зарабатывать деньги на перекус - прим. «Ленты.ру»).

Джейн Сюэ, 27-летняя аспирантка, отправляет своего двухлетнего самоеда на работу с сентября. Там он сможет играть с другими собаками и не будет чувствовать себя таким одиноким, отмечает девушка. Кроме того, это позволяет не оставлять дома включенным кондиционер, так как лето в Фучжоу может быть жарким, и необходимость охлаждать жилье обходится дорого.

Первое в Китае кошачье кафе открылось в южном городе Гуанчжоу в 2011 году, и количество подобных заведений в стране ежегодно растет на 200 процентов, согласно CBNData. По состоянию на 2023 год в стране насчитывалось более четырех тысяч подобных компаний. В последние месяцы владельцы как заведений, так и домашних животных размещали объявления о найме и резюме на Xiaohongshu, в китайской социальной сети.

По данным аналитиков исследовательского холдинга «Ромир», единственная статья расходов, которую жители РФ не сокращали и не намереваются, - это домашние питомцы.