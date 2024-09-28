Отцу отравившихся под Красноярском детей грозит уголовная ответственность. В чем он признался во время второго допроса?

28.09.2024 | 13:56

В отношении отца четверых детей, отравившихся в селе Красная Сопка Красноярского края, могут возбудить уголовное дело. По информации Telegram-канала Shot, мужчину хотят привлечь к ответственности за причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

Уточняется, что во время повторного допроса мужчина признался, что распылил средство от насекомых во всех комнатах и плохо проветрил дом, открыв лишь маленькую форточку. При этом 34-летний глава семьи единственный принял таблетку от болей в животе, когда ему стало плохо.

При этом в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что пока не рассматривают вопрос о возбуждении нового уголовного дела.

Дети могли отравиться средством от насекомых

21 сентября стало известно об отравлении семьи из шести человек после употребления ужина. В результате спасти удалось только взрослых мужчину и женщину, их четверо детей не выжили. Сначала предполагалось, что россияне съели продукты с неизвестным токсичным веществом - пельмени и курицу. Однако позже эту версию опровергли.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщило, что результаты исследования показали, что продукция соответствует всем обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям.

Теперь в качестве приоритетной версии рассматривается попадание в организм детей неустановленного средства от насекомых. Как рассказали в Следственном комитете России, компоненты инсектицидного средства выявила судебно-химическая экспертиза.

По словам руководителя управления криминалистики регионального управления СК РФ Артема Кротова, родители отравившихся детей не проветрили дом после распыления там инсектицидного аэрозоля (дихлофоса). Он уточнил, что в ходе обыска в мусорном ведре были найдены два пустых баллона от дихлофоса, что свидетельствует о большом объеме израсходованного средства.

Экспертиза установила, что вещества из инсектицидного средства обладают токсическим и паралитическим действием, вызывают желудочно-кишечное расстройство. Основная версия следствия заключается в несоблюдении правил использования отравляющего средства в быту, отметил Кротов.

Вероятность смертельного отравления детей дихлофосом оценили

Представитель регионального СК подчеркнул, что говорить о том, что причиной смертельного отравления детей стал дихлофос от насекомых «Варан», пока рано.

Он подтвердил, что найденные экспертами компоненты инсектицидного средства входят в состав данного аэрозоля. «Но однозначно утверждать, что причиной отравления стал именно этот дихлофос, рано. Может, они [семья] обрабатывали дом другими инсектицидными средствами ранее. Возможно, препарат имел накопительный эффект», — объяснил представитель регионального СК.

По его словам, какое-то из средств могло находиться в доме продолжительное время, постепенно впитываясь в мебель, посуду и другие предметы обихода, а затем дать мощный эффект после последней обработки жилья от насекомых.