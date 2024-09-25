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В стране и мире

Россиян предупредили об опасности воды из-под крана

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Вода из-под крана может содержать бактерии и вирусы, тяжелые металлы и химические вещества, опасные для здоровья, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» врач пансионата для пожилых «Теплые Беседы» Анна Шелобанова. По ее словам, обезопасить воду в некоторых случаях не поможет даже кипячение.

«Несмотря на то, что вода проходит очистку на водопроводных станциях и соответствует санитарным нормам, она не всегда полностью безопасна для питья. Например, даже после очистки в водопроводной системе могут оставаться микроорганизмы, которые способны вызывать кишечные инфекции или другие заболевания, - рассказала врач. - А проходящая через старые трубы вода может содержать частицы свинца, ртути или других тяжелых металлов».

Хлор, который используется для дезинфекции воды, как предупредила Шелобанова, раздражает слизистые и способен спровоцировать аллергию. А микропластик, накапливаясь, вызывает различные патологии.

Даже кипячение, по словам врача, далеко не всегда способно сделать воду безопасной. К примеру, удалению из жидкости тяжелых металлов это никак не поспособствует. От хлора и микропластика избавиться таким путем также не выйдет.

«Самым эффективным способом очистить воду является фильтрация. Именно фильтры очищают жидкость от свинца и ртути, снижают уровень хлора и препятствуют образованию опасных соединений, задерживают мельчайшие частицы пластика», - перечислила Шелобанова.

Ранее ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха выяснили, что почти половина населения Земли, более 4,4 миллиарда человек, не имеют доступа к безопасной питьевой воде.

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Источник — lenta.ru
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