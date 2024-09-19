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В стране и мире

Россиянам-должникам разрешат договориться сразу со всеми кредиторами

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В России может заработать обязательная процедура «комплексного урегулирования» долгов по кредитам. О соответствующем законопроекте, который подготовил регулятор, заявил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ Алексей Чирков. Его цитирует РБК.

Согласно этому документу, допустившие просрочки заемщики смогут заключать единые соглашения о реструктуризации задолженности со всеми кредиторами. Подобное урегулирование разрешат проводить банкам, микрофинансовым организациям, госкорпорации «Дом.РФ», а также профессиональным коллекторским агентствам.

Смысл предполагаемого нововведения в том, что кредиторы одного должника должны будут предложить ему план работы с долгом. Речь может идти как об отсрочке платежей, так и о реструктуризации, отмене штрафов и пеней или частичном списании долга. За время разработки такого соглашения (до 30 дней), ни один кредитор не имеет права пытаться взыскивать с этого клиента задолженность через суд.

Сведения о том, что должник и заимодавец начали переговоры, будут отображаться в кредитной истории.

Ранее россиян предупредили, что просроченные платежи по ипотеке могут скверно отразиться на их кредитной истории. В будущем это чревато тем, что банки не одобрят такому человеку очередные кредиты. Реабилитировать испорченную в глазах банка репутацию окажется непростой задачей.

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Источник — lenta.ru
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