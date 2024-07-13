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В стране и мире

Россиянам не покажут Олимпиаду

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Российские телеканалы впервые за 40 лет не покажут Олимпийские игры. Как сообщает портал Sports.ru, решение связано с тем, что отечественные спортсмены смогут выступить на соревнованиях лишь в нейтральном статусе.

«По данным Sports.ru, давно принято политическое решение, что в нынешних реалиях показывать Олимпиаду без флага и гимна на Первом канале и «России-1» нельзя», - говорится в материале.

В нем также отмечается, что вариант показа отдельных соревнований с участием россиян обсуждался внутри «Матч ТВ», но не на федеральном канале, а на платных. Однако этот вопрос был снят с повестки после отказа в праве выступления на играх, выданном борцам, дзюдоистам и тхэквондистам.

Ранее стало известно, что 47 процентов опрошенных россиян, которые планируют смотреть Олимпийские игры, будут поддерживать спортсменов под нейтральным флагом.

При этом отрицательно к отсутствию российской сборной на соревнованиях относятся чуть менее половины россиян - 48 процентов.

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Источник — lenta.ru
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