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В стране и мире

Минобороны отменило сроки носки формы в зоне спецоперации

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Министр обороны России Андрей Белоусов своим приказом отменил сроки носки формы в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Об этом сообщил замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров, видеозапись опубликовал в Telegram телеканал «Звезда».

«Скажу, что приказом министра обороны определено, что никаких сроков носки здесь нет, на войне», - пояснил заместитель министра.

Он уточнил, что в пунктах постоянной дислокации есть определенный норматив, однако в зоне СВО таковой отсутствует.

Евкуров добавил, что при выходе одежды из строя во время штурмовых действий бойцам на месте выдается все необходимое. Он подчеркнул, что обмундирование есть, никаких проблем с этим не возникает.

Ранее министр обороны приказал лишать выплаты мобилизованных в зону СВО в случае самовольного оставления части. Речь идет об установленной президентом России Владимиром Путиным ежемесячной выплате в размере 158 тысяч рублей.

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Источник — lenta.ru
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