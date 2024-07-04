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В стране и мире

Маткапитал разрешили тратить по-новому

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Госдума разрешила тратить материнский капитал на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) через эскроу-счета. О принятии соответствующей поправки сообщает ТАСС.

Поправки предполагают, что маткапитал можно потратить на строительство жилого дома по договору строительного подряда с использованием счета эскроу.

Средства или часть средств маткапитала можно направить на счет эскроу, бенефициаром по которому является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие строительство дома.

По словам члена комитета по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, мера поможет дополнительно защитить семьи. Если договор счета эскроу будет прекращен, средства вернутся заказчику. «Если семья передумала или ее что-то не устроило, например подрядчик оказался недобросовестным, маткапитал вернется семье, она сможет снова им воспользоваться», - объяснил Колунов.

Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки под шесть процентов годовых.

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Источник — lenta.ru
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