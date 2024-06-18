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В стране и мире

В России спрогнозировали цены на жилье после отмены льготной ипотеки

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В России не стоит ждать резкого падения цен на жилье после того, как будет отменена льготная ипотека, считает ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. Своим прогнозом он поделился с NEWS.RU.

Эксперт полагает, что если квартиры и подешевеют, то в пределах 10 процентов. Затем рынок восстановится, так как недвижимость дорожает всегда.

Пока же серьезных изменений на рынке ждать не приходится. Ажиотаж остается большим, поскольку застройщики рассчитывают реализовать недвижимость до того, как льготную ипотеку отменят. Ракута подчеркнул, что пока минимальная цена на жилье составляет 9-10 миллионов рублей.

Как полагает директор департамента продаж компании «Этажи» Сергей Зайцев, цены на жилье в России, может быть, стабилизируются во второй половине 2024 года после завершения массовой программы льготной ипотеки на новостройки. Стоимость вторичных квартир в 2024 году не изменится. Новостройки же могут вырасти в цене на 8 процентов.

В апреле-июне 2024 года квадратный метр на столичном рынке новостроек в среднем подорожал до 465,6 тысячи рублей, повысившись таким образом на 70,9 процента за последние пять лет. В 2014-2019 годах он, напротив, подешевел на 4,3 процента.

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Источник — lenta.ru
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