Сетевое издание|18+|Воскресенье|16 июн 2024|16:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Спецназ ликвидировал захватчиков в ростовском СИЗО. Заложники освобождены

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Спецназ провел штурм ростовского СИЗО-1, где двоих сотрудников удерживали в заложниках. Захватчики ликвидированы.

«В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали», - говорится в сообщении ФСИН.

Уточнялось, что переговоры с преступниками не дали результатов. Штурм продлился три минуты. В штурме участвовали сотрудники Росгвардии и спецслужб. Никто из сотрудников, участвовавших в штурме ростовского СИЗО, предварительно, не пострадал.

Подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что преступники, взявшие в плен сотрудников ростовского СИЗО, были хорошо подготовлены.

«Сложность заключается в том, что заключенные не хуже, а иногда и лучше знают место дислокации. Они тщательно готовятся к захвату заложников, продумывают планы отхода, планы эвакуации», - заявил он.

Они уже обладают этой информацией, а оперативному штабу это только предстоит выяснить, проверить и принять меры по предотвращению побега заключенных, указал Попов.

По данным Shot, захватившие в заложники сотрудников СИЗО преступники устроили побег ночью - выбили оконные решетки, спустились по канату с третьего и четвертого этажей, при этом один из них упал и сломал руку. После выхода из камер они отсиделись на территории СИЗО, а затем сгруппировались и захватили сперва младшего инспектора - 23-летнего Виктора Кончакова, а затем начальника оперативного управления Александра Богму. Захватчики требовали машину, «зеленый коридор» и возможность улететь из страны.

Были установлены личности всех преступников. Трое из них были осуждены в декабре 2023 года за участие в ИГИЛ (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России) и подготовке теракта - они планировали напасть на здание Верховного суда в Карачаево-Черкесии. По информации Shot, трое террористов - Акиев, Цицкиев и Гиреев - завербовали еще троих заключенных в СИЗО. Они несколько месяцев планировали побег. Издание Baza указывало, что захват заложников планировался несколько месяцев. Кураторам захвата удалось доставить преступникам в изолятор оружие, флаги ИГИЛ и средства связи. Сами преступники, вероятно, содержались в разных камерах, но это не помешало им вместе организовать побег.

По одной из версий, действия преступников в изоляторе координировали извне. Об этом же писал Shot - захваченным в заложники сотрудникам СИЗО-1 могли сообщать, с кем нужно наладить связь и кого завербовать, чтобы выйти на свободу. Среди тех, с кем предложили террористам договориться, - начальник управления СИЗО-1 и еще один вышестоящий сотрудник.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте