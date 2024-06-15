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В стране и мире

Дачникам раскрыли неочевидный способ избавиться от колорадского жука

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Избавиться от колорадского жука, захватившего дачный участок, можно будет с помощью растительного масла. Неочевидный способ устранить вредителя назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты предложили добавить в стакан масла столовую ложку жидкого мыла, влить в литр воды, перемешать и после этого «обрызгать» насекомых из пульверизатора.

Для достижения максимального эффекта понадобится обработать не только верхнюю часть листьев, но и нижнюю, где часто откладываются яйца.

Эксперты пояснили, что масляная пленка, образующаяся на теле насекомых после опрыскивания, нарушает их способность дышать и тем самым подавляет их жизнедеятельность. Благодаря этому средству, заверили они, дачник сможет забыть, что колорадский жук когда-то был на его участке.

Ранее россиянам назвали эффективные методы борьбы с луковой и морковной мухами на даче.

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Источник — lenta.ru
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