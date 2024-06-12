В России спрогнозировали цены на съемное жилье

12.06.2024 | 13:08

Летом ставки аренды в России ощутимо вырастут. Таким прогнозом с «Аргументами и фактами» поделилась руководитель семейного агентства недвижимости «Агентесса» Ева Харитонова.

«Для рынка аренды лето будет особенно жарким, наймодатели повышают цены на квартиры. Рост цены может достигнуть 8-15 процентов в сравнении с тем же периодом прошлого года», - рассчитала эксперт. По ее ожиданиям, существеннее всего цены поднимутся в Москве - здесь они подскочат на 10-15 процентов. В Санкт-Петербурге и Екатеринбурге Харитонова предполагает рост цен на 8-12 процентов. В Нижнем Новгороде показатель поднимется в пределах 7-10 процентов.

Расценки на съемное жилье прежде всего среагировали на повысившийся спрос. Аренда стала более привлекательна для россиян. Сам интерес, по мнению специалистов, активизировался на фоне подъема ключевой ставки и сокращения сделок по купле-продаже недвижимости.

«После поднятия в прошлом году ключевой ставки до 16 процентов и снижения количества сделок по продаже и покупке аренда стала более востребована. Особенно среди тех, кто хотел купить квартиру, но отложил покупку из-за высоких платежей по ипотеке и продолжил снимать жилье, а также среди тех, кто решил повременить с продажей своей квартиры - тоже по причине ситуации на рынке», - пояснил ведущий эксперт по аренде жилья Владислав Анисимов.

Вдобавок спрос на аренду поднялся ввиду сворачивания ипотечных госпрограмм и сезонного притока абитуриентов. Также многие граждане считают именно лето лучшим временем для улучшения жилищных условий.

Заметнее всего в стоимости прибавили студии и однокомнатные квартиры, в особенности те, что экспонируются вблизи метро. Также повышенным спросом пользуются двух- и трехкомнатные лоты - для семей с детьми.

«Спрос на семейные двух- и трехкомнатные квартиры будет поддерживаться и за счет тех нанимателей, кто отложил покупку собственного жилья из-за завершения льготной ипотеки», - считает Харитонова.

Ранее москвичам назвали район города с самыми низкими арендными ставками. Как выяснили аналитики, самые дешевый объект под сдачу в аренду располагается в поселении Рязановское в Новой Москве.