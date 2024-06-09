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В стране и мире

В России задумали повысить выплаты на ремонт жилья при ЧС

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Минстрой России выдвинул инициативу повысить стоимость капитального ремонта помещений, которые были повреждены в результате чрезвычайной ситуации, до 10 тысяч рублей за один квадратный метр.

Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе говорится, что среднее значение площади жилья, предоставляемого в рамках работы по оказанию социальной поддержки граждан, составляет 18 квадратных метров на одного человека.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов призвал запретить российским застройщикам захотели запретить использовать дешевые материалы при отделке квартир в новостройках.

По его словам, в данный момент на рынке недвижимости есть большое количество предложений о покупке жилья в новостройках с отделкой.

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Источник — lenta.ru
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