Домохозяек призвали «надушить» зеркала

Отмыть зеркало в ванной без разводов удастся с помощью духов и водки. К использованию этого метода домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».
Специалисты отметили, что разводы и налет на зеркале в появляются из-за жесткой воды и повышенной влажности в ванной комнате.
Избавиться от загрязнений они предложили, «надушив» его одеколоном или духами.
Кроме того, очистить зеркало и при этом не оставить разводы можно, если добавить чайную ложку водки в 100 миллилитров воды, после чего помыть поверхность обычным способом.
Ранее эксперты посоветовали протирать зеркала, чтобы удалить пятна и прочие загрязнения и добиться того, чтобы они сверкали, половинкой картофеля.
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