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В стране и мире

Домохозяек призвали «надушить» зеркала

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Отмыть зеркало в ванной без разводов удастся с помощью духов и водки. К использованию этого метода домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты отметили, что разводы и налет на зеркале в появляются из-за жесткой воды и повышенной влажности в ванной комнате.

Избавиться от загрязнений они предложили, «надушив» его одеколоном или духами.

Кроме того, очистить зеркало и при этом не оставить разводы можно, если добавить чайную ложку водки в 100 миллилитров воды, после чего помыть поверхность обычным способом.

Ранее эксперты посоветовали протирать зеркала, чтобы удалить пятна и прочие загрязнения и добиться того, чтобы они сверкали, половинкой картофеля.

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Источник — lenta.ru
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