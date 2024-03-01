В России вырастут пособия по беременности и уходу за ребенком

01.03.2024 | 17:23

В России в следующем году вырастут пособия по беременности и уходу за ребенком. Об этом в рамках 25-го Конгресса педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии» заявила первый замминистра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина, ее слова приводит РИА Новости.

С 1 января 2025 года максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится до 794 тысячи рублей, по уходу за ребенком до полутора лет для работающей матери — до 69 тысяч рублей, рассказала она. Баталина объяснила, что пособие вырастет из-за объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в Социальный фонд и введения единого тарифа страховых взносов.

В текущем году максимальный размер пособий по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет составит 565 и 49 тысяч рублей соответственно. Замглавы Минтруда подчеркнула, что индексация материнского капитала позволит россиянам сохранить средства, даже если они будут тратить их поэтапно.

Ранее Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию выступил за продление программы материнского капитала до 2030 года и увеличение в два раза налогового вычета за второго ребенка. Он напомнил, что сейчас при рождении первого ребенка семья получает выплату в размере 630 тысяч рублей, а сумма маткапитала на второго ребенка составляет 202 тысячи рублей.