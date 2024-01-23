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В стране и мире

В Москве пятиклассник вонзил нож в ягодицу соседа-иранца

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В Москве 32-летний гражданин Ирана напал в лифте на двух десятилетних братьев и получил ранение. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, вечером пятиклассники возвращались домой на улицу Поляна в Южном Бутово. Они встретили соседа у подъезда, открыли дверь и пропустили его вперед. Это не понравилось иностранцу. В лифте он дал подзатыльники одному из братьев.

На 15-м этаже школьники выбежали и позвали на помощь старшего брата. Тот начал драться с соседом. После чего пятиклассник достал нож и вонзил в ягодицу иранцу. Его госпитализировали.

Во время допроса братья заявили, что сосед якобы первый достал нож и хотел напасть.

Возбуждено дело по части 3 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и части 2 статьи 139 («Незаконное проникновение») УК РФ, уточнила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

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Источник — lenta.ru
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