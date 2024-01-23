Российский математик заявил о вычислении даты конца СВО

23.01.2024 | 15:56

Российский математик, член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) Григорий Кваша заявил, что вычислил дату окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает телеканал НТВ.

По словам математика, в своих рассуждениях он руководствуется концепцией исторических циклов. По его предположению, 2024 год станет годом «антитренда», когда события будут «переворачиваться в обратную сторону». Ученый заявил, что 2024 год станет неким аналогом 1944-го.

«В 1944 году началось протрезвление Европы. Очень быстро забыли, кто оккупировал Одессу... И именно это (тождественность с 1944 годом - прим. "Ленты.ру") - главный прогноз на 2024 год», - заявил он.

Отталкиваясь от слов Кваши, ведущая передачи делает вывод, что СВО закончится в 2025 году.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что боевые действия на территории Украины будут продолжаться «до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий». В 2023 году вице-спикер Госдумы Петр Толстой предположил, что СВО продлится еще два-три года.