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РЖД изменит правила перевозки животных после инцидента с котом Твиксом

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Проводники РЖД больше не смогут высаживать оставленных животных из поездов на улицу. Такое заявление «Федеральная пассажирская компания» сделала в официальном Telegram-канале после инцидента с котом Твикса, выброшенного проводницей из вагона в Кирове.

Компания принесла извинения владельцам кота и заявила, что в компании провели служебное расследование и решили изменить правила перевозки животных. «Отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию... Чтобы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем, уже сейчас вносятся изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО "ФПК"», - уточнили в РЖД.

Если в вагоне найдут животное без хозяина, его будут передавать сотрудникам вокзалов с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций для поиска владельцев или передачи в приюты. Кроме того, ФПК хочет установить долгосрочные отношения с организациями помощи беспризорным животным в регионах России.

В ФПК добавили, что о коте, гуляющем по вагону, проводнице сообщили пассажиры. Та не смогла найти хозяина сразу. «Проводник предположила, что кот случайно забежал в вагон во время стоянки на станции и приняла решение выпустить его, так как, возможно, хозяева животного могли остаться на станции и искать его там», - объяснили в ФПК.

20 января замерзшего кота Твикса без признаков жизни нашли у железнодорожного переезда. Рядом с животным было много следов крупной собаки.

Ранее хозяин Твикса Эдгар Гайфуллин заявил, что намерен наказать виновных. «[Ситуация] не утихнет. Я этого не допущу. Мы сделаем все, чтобы виновные были наказаны», - заявил Эдгар Гайфуллин.

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Источник — lenta.ru
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