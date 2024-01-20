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В стране и мире

В Госдуму внесут законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС

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Законопроект, который предлагает конфискацию имущества за распространение фейков о Вооруженных силах России, внесут в Госдуму (ГД) 22 января. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин в Telegram.

«Обсуждали с вами вопрос о необходимости наказания негодяев, в том числе деятелей культуры, которые поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО. Разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации», — написал он.

Также законопроект предполагает лишение почетных званий по решению суда за различные преступления против государства, включая публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, реабилитацию нацизма и призывы к введению санкций в отношении России и ее граждан.

Ранее Генпрокуратура и Следственный комитет концептуально поддержали законопроект о конфискации имущества за фейки о Российской армии.

Также инициативу предварительно одобрили в Минюсте и Росфинмониторинге.

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Источник — lenta.ru
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