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Названа оптимальная частота смены постельного белья

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Замена постельного белья зависит от индивидуальных особенностей и предпочтений человека, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Оптимальную частоту смены постельного белья она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Чернышовой, нужно учитывать, заправляется ли постель в течение дня и принимает ли человек душ перед сном.

«В среднем менять белье лучше в промежутке от одной до трех недель. Но дольше, чем три недели, спать на одном комплекте белья точно не стоит», — объяснила терапевт.

При выборе постельного белья она порекомендовала отдавать предпочтение хлопку и льну, а не синтетическим тканям.

«Также на нем быстрее появляются катышки и теряется внешний вид. К тому же сон на синтетических тканях может привести к повышенной потливости, из-за чего человек хуже отдыхает», — заключила Чернышова.

Ранее клинический нутрициолог Ангелина Водолазкая назвала способ справиться с бессонницей без таблеток. Хороший и достаточный по длительности сон — залог физического и ментального здоровья, напомнила Водолазкая.

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Источник — lenta.ru
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