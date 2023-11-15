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В стране и мире

Российские дилеры отказались от параллельного импорта автомобилей

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Дилеры «Автодом» и «Автоспеццентр» решили закрыть направление поставок автомобилей по параллельному импорту. Об этом со ссылкой на пресс-службу управляющей компании сообщает ТАСС.

Причиной отказа от параллельного импорта стали дорогие поставки в Россию, рост цен на машины и снижение спроса на них. Как заявили представители дилеров, спрос на машины, ввезенные из-за рубежа, падает, несмотря на интерес к премиальным маркам из Европы.

Остатки ввезенных по каналам параллельного импорта машин распродадут, а дальнейшие поставки будут единичными. Поставлять запчасти для ранее проданных машин пообещали не прекращать.

«В дальнейшем, в связи с ограничениями по поставкам и росту стоимости параллельного импорта премиальных автомобилей из Европы, поставки будут штучными, и мы переориентируем приоритеты на развитие официальных поставок китайских электромобилей и гибридных авто», — объяснили в компании.

Ранее стало известно, что российские дилеры испытывают сложности с продажей некоторых машин корейских и европейских концернов, прекративших работу в стране. К проблемным автомобилям отнесли Kia Cerato и Kia Seltos 2022 года выпуска, Taos и Tiguan немецкой Volkswagen в различной комплектации, а также Kodiaq и Karoq чешской Skoda. Причиной стали высокие цены на подобные машины.

С января по сентябрь 2023 года большинство ввозимых в Россию легковых автомобилей оказались китайскими: их доля составила 97 процентов, а общее число — 400 тысяч. С начала года таможня задекларировала ввоз 414 726 легковых автомобилей — за год импорт вырос почти в 3,5 раза.

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Источник — lenta.ru
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