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В стране и мире

Россиян предупредили о неожиданной опасности ковров в квартире

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Домашние ковры в квартирах курильщиков могут накапливать в себе табачный дым и спустя время выделять вызывающие рак вещества. О неожиданной опасности для здоровья этого предмета интерьера предупредила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале.

Кардиолог Герман Гандельман рассказал о существовании такого понятия, как третичное курение. Научные исследования подтвердили, что некоторые предметы интерьера, в том числе ковры, способны поглощать табачный дым и выделять его с течением времени. Третичное курение увеличивает риски развития рака и других опасных болезней, отметил врач.

Специалисты также не советуют стелить ковры в помещениях, где проживают аллергики. Дело в том, что в этих предметах интерьера обитают грибки и пылевые клещи — главные провокаторы бронхиальной астмы.

Однако ковры можно сделать безопасными — для этого следует обработать их с помощью пылесоса и парогенератора.

«Температура должна быть достаточно высокой, больше 55 градусов. Второй момент — нужно чистить ковры с помощью пылесосов с HEPA-фильтром, чтобы не было вторичного выброса аллергенов. Также надо один раз в год сдавать ковер в химчистку», — пояснил хирург-офтальмолог Михаил Коновалов.

Ранее россиян предупредили, что опасными для здоровья могут быть некоторые дешевые стройматериалы. Эксперт Федор Васильев посоветовал не использовать в жилых помещениях пенопласт и недорогие краски — они токсичны для организма.

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Источник — lenta.ru
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