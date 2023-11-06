Посол Палестины рассказал о ситуации с удерживаемыми ХАМАС россиянами

Относительно удерживаемых движением ХАМАС россиянах есть позитивные сигналы.
Об этом заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль, которого цитирует ТАСС.
Дипломат выразил надежду на возвращении удерживаемых лиц. По его данным, ХАМАС удерживает семь или восемь граждан России.
«Надеемся на лучшее», — сказал посол, комментируя ранее сделанное в Кремле заявление о прогрессе в переговорах с ХАМАС по освобождению удерживаемых граждан.
Ранее президент России Владимир Путин назвал события на Ближнем Востока катастрофой и выразил соболезнования близким пострадавших в результате атаки, предпринятой ХАМАС в начале октября.
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