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В стране и мире

Россиянам раскрыли действенные способы сэкономить на путевках за рубеж

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Российским туристам раскрыли несколько действенных способов сэкономить на путевках за рубеж. Об этом РИА Новости рассказали представители крупных турагентств.

Так, в Coral Travel отметили, что россияне начали активно путешествовать в кредит. «Сейчас меньше стало дешевых туров, больше средней и выше средней ценовой категории, - сообщила генеральный директор компании Наталия Кулинцева. - Россияне копят, плюс пользуются спросом услуги банков: кредитование, беспроцентная рассрочка. Это помогает бронированиям».

Также специалисты выразили мнение, что отечественные туристы стали более рациональными в вопросах отдыха. «Например, в конце октября в Турции - огромный поток, - заявил вице-президент сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, - Это те люди, которые за 300 тысяч рублей не поехали в августе, а отправились в октябре - за 150».

Аналогичная ситуация, по его словам, будет наблюдаться зимой. «Например, на китайский новый год безумные цены в Таиланде, во Вьетнаме, в Индонезии, Малайзии, - добавил эксперт. - Россияне его пропустят и поедут отдыхать во второй-третьей декаде февраля с дисконтом 30-40 процентов на всю Юго-Восточную Азию».

Гендиректор компании «А-клуб» Олег Виноградов подчеркнул, что сэкономить на авиабилетах российским путешественникам помогут современные технологии. «Мобильные приложения, где все отображается онлайн, выскакивают спецпредложения, - пояснил он. - Если турист хочет полететь в конкретный отель в пиковую дату, то, наверное, стоит заранее бронировать. Если просто, например, где-то в июне отдохнуть, можно дождаться суперспецпредложений».

Ранее в октябре премьер-министр Таиланда утвердил подготовленный министерством внутренних дел указ об увеличении срока безвиза для россиян в королевстве с 30 до 90 дней. Уточняется, что безвизовый режим будет действовать в период с 1 ноября 2023 года до 30 апреля 2024 года.

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Источник — lenta.ru
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