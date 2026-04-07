Россияне перешли на наборы для самолечения зубов ради экономии

Россияне перешли на наборы для самолечения зубов ради экономии
На фоне резкого роста стоимости услуг стоматологии россияне переходят на самолечение и скупают соответствующие товары на маркетплейсах. Об этом со ссылкой на исследование компании First Data пишут «Ведомости».

В первом квартале продажи наборов для зубов взлетели на 63 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Самым популярным товаром стали временные пломбы, на которые приходится 58 процентов всех заказов. Стоимость такой пломбы составляет в среднем 189 рублей.

Далее идут накладные виниры (средняя цена — 325 рублей, рост продаж на 28 процентов) и накладные брекеты и капы (262 рубля). За последний год сильнее всего продажи таких товаров выросли в марте — сразу на 70 процентов.

Женщины в два раза чаще мужчин пытаются лечить зубы самостоятельно — 64 процента против 36 процентов, при этом самыми активными возрастными категориями стали люди в возрасте 35-45 лет (30 процентов) и 45-55 лет (23 процента).

О резком росте цен на стоматологические услуги клиники предупреждали еще в конце прошлого года. Они указали, что хотят сохранить хотя бы текущую выручку на фоне подорожания иностранных материалов и нарастающего дефицита кадров.

