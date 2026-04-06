Назван оптимальный срок хранения квитанций за «коммуналку»

В российском законодательстве не установлен четкий срок хранения квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг. Своими рекомендациями с RT поделились в пресс-службе Роскачества.

В ведомстве советуют не выбрасывать платежки как минимум три года на случай судебных разбирательств — именно столько длится период исковой давности. Счета за «коммуналку» могут пригодиться при смене управляющих компаний, если новая организация утратит данные о плательщикам и ошибочно выставит долг. Квитанции прошлых лет докажут, что у потребителя отсутствуют задолженности перед предыдущей УК. Помогут прежние платежки и в случае, если УК не честна в расчетах и регулярно вносит начисления задним числом. Кроме того, старые квитанции помогут в ситуации, если собственник подключил в банке автоплатеж, но не отредактировал параметры платежа после изменения коммунальных тарифов.

Если квитанции приходят в электронном виде, а оплата осуществляется онлайн, потребителю стоит не только сохранять электронные чеки, но и делать скриншоты самих квитанций. Чеки можно и распечатывать при наличии принтера, советуют в Роскачестве.

Ранее россиянам дали совет, как оспорить незнакомую строчку в платежке за ЖКУ. Для этого в УК стоит направить письменное обращение с требованием подтвердить законность начислений, а при отказе обратиться в Госжилинспекцию и суд.