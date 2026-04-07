Забывающим причину выхода из комнаты людям объяснили это явление

Американский психолог Санам Хафиз объяснила людям, забывающим причину выхода из комнаты, происхождение этого явления. Об «эффекте дверного проема» она рассказала Yahoo.

Хафиз назвала это явление абсолютно нормальным. «Мозг использует обстановку как якорь для воспоминаний, поэтому, когда она меняется, мысль, связанная с предыдущей комнатой, может быть случайно вычеркнута из памяти», — рассказала она. Это явление часто свойственно от природы рассеянным и стремительным людям, творческим личностям, тем, кто работает в режиме многозадачности, людям, перегруженным работой и испытывающим стресс, подчеркнула специалистка.

Психолог также отметила, что люди с этой особенностью могут демонстрировать высокие интеллектуальные показатели. «Их мозг уже работает на три шага вперед, планируя будущее, а это значит, что текущая задача решается еще до того, как они ее завершат. Это чаще случается с людьми, чей мозг очень активен, поэтому по иронии судьбы забывание о том, зачем вы вошли, иногда является признаком занятого, работающего ума, а не ошибки», — пояснила она.

Чтобы преодолеть «эффект дверного проема», Хафиз посоветовала на ходу заявлять о своих планах вслух и задерживаться в дверях на пару секунд. «Эта крошечная пауза прерывает перезагрузку, которую собирается выполнить мозг, и дает памяти шанс побороться, прежде чем начнется новая «глава», — отметила психолог.

